Вышел тизер-трейлер сериала «Красота» Райана Мёрфи

FX и Disney опубликовали дебютный тизер-трейлер сериала «Красота» Райана Мёрфи, создателя «Американской истории ужасов» и других проектов. Ролик не совсем информативный, однако в нём показали ключевых персонажей и действие самого вируса, который станет центральным в шоу.

Сериал «Красота» рассказывает о вирусе, который поразил моделей ведущих модных домов. Как позже выяснится, этот вирус передаётся между людьми половым путём и сначала одаряет невероятной красотой, но в итоге убивает своего носителя.

Главные роли исполнили Эван Питерс, Ребекка Холл, Эштон Кутчер, Энтони Рамос и другие. Сериал стартует 21 января 2026 года на Disney+.