В Team Falcons опровергли слухи о заменах в составе по CS 2

Комментарии

Представители киберспортивной организации Team Falcons официально опровергли информацию о готовящихся перестановках в составе по Counter-Strike 2.

Председатель организации Муса Msdossary7 Эдалдоссари подчеркнул, что у менеджмента нет намерений менять кого-либо из игроков.

Что касается слухов о CS 2: мы не намерены никого менять. Мы полностью доверяем нашим игрокам и персоналу.

Позицию руководства подтвердил и менеджер состава Ксавье Руссак. Он призвал фанатов не верить информации из непроверенных источников и сообщил, что команда вернётся к выступлениям в неизменном виде в январе.

Ранее в сообществе появились слухи о возможном трансфере капитана Natus Vincere Алекси Aleksib Виролайнена. Инсайдеры утверждали, что финский киберспортсмен может заменить Дамьяна kyxsan Стоилковски.

Состав Team Falcons:

  • Никола NiKo Ковач
  • Рене TeSeS Мадсен
  • Дамьян kyxsan Стоилковски
  • Илья m0NESY Осипов
  • Максим kyousuke Лукин.
Комментарии
