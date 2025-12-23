В Team Falcons опровергли слухи о заменах в составе по CS 2

Представители киберспортивной организации Team Falcons официально опровергли информацию о готовящихся перестановках в составе по Counter-Strike 2.
Председатель организации Муса Msdossary7 Эдалдоссари подчеркнул, что у менеджмента нет намерений менять кого-либо из игроков.
Что касается слухов о CS 2: мы не намерены никого менять. Мы полностью доверяем нашим игрокам и персоналу.
Позицию руководства подтвердил и менеджер состава Ксавье Руссак. Он призвал фанатов не верить информации из непроверенных источников и сообщил, что команда вернётся к выступлениям в неизменном виде в январе.
Ранее в сообществе появились слухи о возможном трансфере капитана Natus Vincere Алекси Aleksib Виролайнена. Инсайдеры утверждали, что финский киберспортсмен может заменить Дамьяна kyxsan Стоилковски.
Состав Team Falcons:
- Никола NiKo Ковач
- Рене TeSeS Мадсен
- Дамьян kyxsan Стоилковски
- Илья m0NESY Осипов
- Максим kyousuke Лукин.