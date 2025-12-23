Скидки
Apple начнёт тестовое производство iPhone 18 в начале января 2026 года

Apple начнёт тестовое производство iPhone 18 в начале января 2026 года
Инсайдер Fixed Focus Digital в китайской соцсети Weibo рассказал, что тестовое производство Phone 18 может стартовать уже в начале января.

Как это обычно и происходит, после тестового производства планируется начать полноценное производство. Впрочем, Apple всегда так и поступала — этот график соответствует традиционной для Apple практике по наращиванию объёмов выпуска за несколько месяцев до осеннего анонса.

Отдельно отмечается, что сборочная линия для флагманской модели iPhone 18 Pro уже полностью подготовлена к работе. Осенью 2026-го Apple представит iPhone 18 Pro и Pro Max, а iPhone 18 и iPhone Air 2 будут анонсированы весной 2027 года.

