Герой Largo преодолел отметку в 2 млн матчей в Dota 2

Новый персонаж Largo продолжает удерживать лидерство по популярности в Dota 2. Согласно статистике портала Dotabuff, всего через неделю после выхода герой преодолел отметку в 2 млн сыгранных матчей.

На текущий момент доля побед персонажа составляет 43,15%, что является достаточно низким показателем для меты. Частота блокировок героя держится на уровне 1,44%. Ближайшим преследователем Largo по количеству матчей остаётся Pudge — его винрейт значительно выше и составляет 53,18%.

Глобальный патч 7.40 вышел в ночь с 15 на 16 декабря 2025 года. Апдейт привнёс в MOBA от Valve нового героя, а также ряд балансных правок.