Завершились съёмки мистического детективного сериала «Тайный знак»

ТВ-3 завершил съёмки мистической трилогии «Тайный знак». Всего в первом сезоне 24 серии, их разделят на три части, то есть в каждой главе будет по восемь эпизодов.

По сюжету Олег вместе с отцом переезжает в наукоград недалеко от Москвы, но тихим он кажется только на первый взгляд. Придя в новую школу посреди учебного года, парень узнаёт, что две девочки из его класса накануне пропали без вести, и вскоре появляется ещё одна жертва.

Режиссёром первой главы стал Станислав Светлов, второй — Александр Сукачев, а третьей — Валерия Ивановская. Главные роли в «Тайном знаке» исполнили Матвей Барышев, Олег Чугунов, Илья Шляга, Алексей Фатеев, Светлана Смирнова-Марцинкевич.