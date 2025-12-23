Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Очень странных дел» раскрыли длительность финальных серий пятого сезона

Авторы «Очень странных дел» раскрыли длительность финальных серий пятого сезона
Комментарии

Создатель сериала «Очень странные дела» Росс Даффер опубликовал новый пост в соцсетях, посвящённый пятому сезону шоу. Один из авторов фантастического проекта раскрыл продолжительность новых эпизодов второй части продолжения.

Так, хронометраж новых эпизодов едва превысит отметку в 1 час, не достигнув продолжительности четвёртой серии. Самой длинной серией станет последняя, которая выйдет 1 января — 2 часа 8 минут.

Длительность серий второй половины пятого сезона «Очень странных дел»

  • Эпизод 5 — 1 час 8 минут
  • Эпизод 6 — 1 час 15 минут
  • Эпизод 7 — 1 час 6 минут
  • Эпизод 8 (финал) — 2 часа 8 минут.

Пятый сезон «Очень странных дел» завершит историю фантастического шоу о городке Хоукинс. Дебютные серии вышли в ночь на 27 ноября, продолжение появится уже в ночь на 26 декабря, а финал состоится в ночь на 1 января.

Материалы по теме
Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android