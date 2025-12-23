Историческая драма «Нюрнберг» с Расселом Кроу вышла в онлайне

23 декабря состоялась цифровая премьера фильма «Нюрнберг». Историческую картину уже можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и в других онлайн-кинотеатрах спустя полтора месяца после выхода в прокат. За этот срок лента заработала скромные $ 23 млн, а до России фильм официально доберётся лишь 12 марта 2026 года.

«Нюрнберг» рассказывает о событиях, происходивших с 1945 по 1949 год. Именно в это время проходил Нюрнбергский процесс — серия судебных заседаний над военными преступниками Второй мировой войны.

Главные роли в фильме сыграли Рассел Кроу («Гладиатор») и Рами Малек («Богемская рапсодия»). В картине также снялись Майкл Шеннон («Человек из стали»), Лео Вудалл («Белый лотос») и Ричард Э. Грант («Гудзонский ястреб»). Режиссёром фильма выступил Джеймс Вандербилт — сценарист «Зодиака» Дэвида Финчера и «Нового Человека-паука: Высокое напряжение» Марка Уэбба.