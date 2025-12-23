Скидки
Из ремейка «Невероятные приключения Шурика» вырезали 30 минут — полная версия выйдет на ТВ

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки дала большое интервью изданию «Коммерсантъ». В нём заместитель гендиректора «Газпром-медиа» рассказала о состоянии киноиндустрии и телевизионного рынка в целом.

Одной из тем обсуждения стали «Невероятные приключения Шурика» — ремейк культовой советской ленты. Как оказалось, авторам фильма пришлось сократить театральную версию примерно на полчаса по требованию Минкульта. По телевидению же фильм покажут в полном объёме, без цензуры.

Например, перед самой премьерой они [авторы] готовили релиз к прокату на основе полученных замечаний от Минкультуры. После них мы многие сцены вырезали. Телевизионная версия будет примерно на полчаса больше киношной. Хоть мы и подчистили практически весь фильм, на ТНТ выйдет запланированная при производстве версия.

Сюжет «Невероятных приключений Шурика» расскажет о Шурике, который сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни: студентки, комсомолки и красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемых декорациях «Операции «Ы», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и неожиданно уходит далеко за пределы знакомых сюжетов.

Премьера ленты в кинотеатрах состоялась 11 декабря, а на ТНТ фильм выйдет 31 декабря.

