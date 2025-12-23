Вышел тизер фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный» — релиз в 2027 году

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила дебютный тизер фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный». Вторая часть из запланированной трилогии выйдет в прокат 1 января 2027 года.

Видео доступно во VK-группе Звезды и кино. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

В продолжении Элли и её спутники наконец добрались до Изумрудного города и встретились с Гудвином. Волшебник соглашается исполнить их заветные желания в обмен на услугу — друзьям нужно добыть колдовскую бурю мстительной Бастинды.

К своим ролям в ленте вернулись Катя Червова (Элли), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Артур Ваха (Трусливый Лев), Светлана Ходченкова (Бастинда), Дмитрий Чеботарёв (Урфин Джюс), Яна Сексте (Рамина), Егор Корешков (папа Элли), Софья Лебедева (мама Элли), джек-рассел-терьер Уджер (Тотошка). Голос Тотошке вновь подарил Денис Власенко.

Оригинальный «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» вышел 1 января 2025 года и стал четвёртым самым кассовым фильмом в истории российского проката. Лента собрала в кино около 3,3 млрд рублей.