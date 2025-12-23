Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный» — релиз в 2027 году

Вышел тизер фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный» — релиз в 2027 году
Комментарии

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила дебютный тизер фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный». Вторая часть из запланированной трилогии выйдет в прокат 1 января 2027 года.

Видео доступно во VK-группе Звезды и кино. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

В продолжении Элли и её спутники наконец добрались до Изумрудного города и встретились с Гудвином. Волшебник соглашается исполнить их заветные желания в обмен на услугу — друзьям нужно добыть колдовскую бурю мстительной Бастинды.

К своим ролям в ленте вернулись Катя Червова (Элли), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Артур Ваха (Трусливый Лев), Светлана Ходченкова (Бастинда), Дмитрий Чеботарёв (Урфин Джюс), Яна Сексте (Рамина), Егор Корешков (папа Элли), Софья Лебедева (мама Элли), джек-рассел-терьер Уджер (Тотошка). Голос Тотошке вновь подарил Денис Власенко.

Оригинальный «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» вышел 1 января 2025 года и стал четвёртым самым кассовым фильмом в истории российского проката. Лента собрала в кино около 3,3 млрд рублей.

Материалы по теме
Стоит или нет смотреть фильм «Волшебник Изумрудного города»: его уже показывают в кино
Стоит или нет смотреть фильм «Волшебник Изумрудного города»: его уже показывают в кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android