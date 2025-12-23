Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Valve уберёт кейсы из Counter-Strike 2 в 2026 году — инсайдер

Valve уберёт кейсы из Counter-Strike 2 в 2026 году — инсайдер
Комментарии

Датамайнер Thour сообщил, что Valve намерена полностью отказаться от системы кейсов в Counter-Strike 2 уже в 2026 году.

На смену привычным контейнерам придут «Терминалы», которые появились в шутере осенью 2025 года. С их помощью игроки смогут напрямую выбирать и приобретать конкретные облики для оружия.

Основной причиной потенциальных изменений инсайдер называет ужесточение законодательства в странах Европейского союза. Европейские регуляторы всё чаще приравнивают механику лутбоксов к азартным играм, что накладывает на издателей серьёзные ограничения.

Косвенным подтверждением смены курса Valve могут служить недавние события: 20 декабря разработчики убрали возможность получения редких кейсов в еженедельных наградах. Это решение моментально привело к резкому росту цен на старые контейнеры, включая «Оружейный кейс» и кейс операции «Браво», на Торговой площадке Steam.

Материалы по теме
Терминалы Uplink в Counter-Strike 2: все особенности новой системы
Терминалы Uplink в Counter-Strike 2: все особенности новой системы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android