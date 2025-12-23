Лучшие игры 2025 года по версии японских разработчиков — в топе Expedition 33

Японское издание Famitsu традиционно опросило местных разработчиков по поводу их любимых игр 2025 года. Создатели многих популярных игр рассказали, какие проекты за последние 12 месяцев им запомнились больше всего.

Больше всего голосов получила Clair Obscur: Expedition 33, которая во многом вдохновлена японскими ролевыми играми. Далее идёт экшен Ghost of Yotei про Японию XV века от американской студии Sucker Punch, замкнул тройку стильный хоррор Urban Myth Dissolution Center.

В пятёрку также вошли другие японские игры для Switch 2 — Donkey Kong Bananza и Mario Kart World.

Лучшие игры 2025 года по версии японских разработчиков

Clair Obscur: Expedition 33 Ghost of Yotei Urban Myth Dissolution Center Donkey Kong Bananza Mario Kart World.