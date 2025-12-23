Скидки
Вышел тизер сериала «Резервация» про жизнь в аномалии — премьера скоро

Онлайн-кинотеатр Kion представил дебютный тизер сериала «Резервация». Экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева выйдет уже скоро, точную дату выхода назовут в ближайшее время.

Видео доступно во VK-группе Kion. Права на видео принадлежат Kion.

Сюжет ленты расскажет о мужчине по имени Сергей, чей родной город оказывается отрезан от внешнего мира из-за аномалии, поэтому его называют резервацией. Герой решает проникнуть в неё, чтобы спасти родных и разгадать тайну страшного места.

Главные роли в шоу сыграли Денис Шведов («Майор»), Екатерина Волкова («Олень»), Полина Гухман («Всё хорошо»), Николай Шрайбер («Аритмия»), Филипп Янковский («Зеркало») и другие актёры. Режиссёром выступил
Алексей Андрианов («Годунов»).

