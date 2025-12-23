Вышел документальный сериал «Русские народные. Вся правда о сказках» с Николаем Наумовым

23 декабря состоялась премьера документального сериала «Русские народные. Вся правда о сказках». Документальный проект полностью вышел в онлайн-кинотеатре Okko — все пять эпизодов уже доступны.

Сериал рассказывает о сотруднике Отдела по борьбе со сказочными преступлениями по имени Лёха Попов. Он должен погрузиться в русский народный фольклор и узнать историю происхождения знаменитых сказок.

Главного героя воплотил на экране звезда сериала «Волшебный участок» Николай Наумов. Рассказчиками документального проекта выступили знаменитые актёры дубляжа Пётр Гланц и Сергей Чихачёв.