Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мы будем бороться за наших пользователей»: WhatsApp — о замедлении сервиса в России

«Мы будем бороться за наших пользователей»: WhatsApp — о замедлении сервиса в России
Комментарии

Руководство WhatsApp отреагировало на ограничения работы сервиса в России. Представитель мессенджера заявил, что власти своими решениями нарушают право людей на тайную переписку.

Ограничивая доступ к WhatsApp, российское правительство стремится лишить более 100 миллионов человек права на частную, зашифрованную сквозным шифрованием связь прямо перед началом праздников в России.

В компании намерены бороться за права пользователей в стране.

WhatsApp глубоко интегрирован в структуру каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных правительством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан.
Материалы по теме
WhatsApp в России замедлили на 70-80% — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android