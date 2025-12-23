«Мы будем бороться за наших пользователей»: WhatsApp — о замедлении сервиса в России

Руководство WhatsApp отреагировало на ограничения работы сервиса в России. Представитель мессенджера заявил, что власти своими решениями нарушают право людей на тайную переписку.

Ограничивая доступ к WhatsApp, российское правительство стремится лишить более 100 миллионов человек права на частную, зашифрованную сквозным шифрованием связь прямо перед началом праздников в России.

В компании намерены бороться за права пользователей в стране.

WhatsApp глубоко интегрирован в структуру каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных правительством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан.