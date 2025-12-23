СТС представил новый сериал «Вечерняя школа» с известными комиками — премьера 12 января

Телеканал СТС анонсировал новый комедийный сериал «Вечерняя школа». Премьера состоится 12 января 2026 года, а пока создатели представили первый трейлер проекта.

Главные роли в «Вечерней школе» исполнят известные комики: Илья Соболев, Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей», Ася Резник, Динара Курбанова, Илья Макаров и другие.

Видео доступно в VK-группе «Все трейлеры». Права на видео принадлежат СТС.

Сюжет расскажет о вечерней школе для взрослых, в которой начинается учебный год. Грызть гранит науки отправляются полицейский, водитель автобуса, продавец, бывшая участница конкурсов красоты, экс-заключённый, пенсионерка, мигрант и подростки.