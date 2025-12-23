Расписание выхода третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»
Уже 3 января состоится премьера третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна». В новых сериях оказывается, что жена Андрея Пожарского — секретный андроид, которого подселили к герою в рамках эксперимента. В это же время в городе становится неспокойно: неизвестная старушка вырывает банкомат из стены и уходит с ним.
В третий сезон картины войдёт семь эпизодов — их выпустят на новогодние праздники в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Premier, Wink и «Иви». Финал состоится 8 января.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 января
|2-я серия
|3 января
|3-я серия
|4 января
|4-я серия
|5 января
|5-я серия
|6 января
|6-я серия
|7 января
|7-я серия
|8 января
Комментарии