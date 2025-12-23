Скидки
Сериал Проект Анна Николаевна, 3-й сезон (2026) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»
Уже 3 января состоится премьера третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна». В новых сериях оказывается, что жена Андрея Пожарского — секретный андроид, которого подселили к герою в рамках эксперимента. В это же время в городе становится неспокойно: неизвестная старушка вырывает банкомат из стены и уходит с ним.

В третий сезон картины войдёт семь эпизодов — их выпустят на новогодние праздники в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Premier, Wink и «Иви». Финал состоится 8 января.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»

ЭпизодДата выхода

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 января
2-я серия3 января
3-я серия4 января
4-я серия5 января
5-я серия6 января
6-я серия7 января
7-я серия8 января
