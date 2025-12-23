Фильм «Золотой дубль» про Никиту Симоняна выйдет 29 января — трейлер

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила постер и трейлер спортивного фильма «Золотой дубль». Лента посвящена памяти легендарного футболиста Никиты Симоняна.

Сюжет расскажет об этапе тренерской карьеры Симоняна в футбольном клубе «Арарат»: под его руководством команда сделала золотой дубль, в один год став чемпионом и обладателем кубка Советского Союза.

Видео доступно в VK-группе «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

Главную роль в фильме исполнил Егор Бероев («Перевал Дятлова», «Турецкий гамбит»), участие в съёмках также приняли Софья Донианц, Сергей Газаров, Ксения Алферова, Сергей Шакуров, Анаит Киракосян, Бабкен Чобанян, Андраник Хачатрян, Анатолий Котенев.