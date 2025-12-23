Скидки
Аниме Магическая битва, 3-й сезон (2026) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона аниме «Магическая битва»
Уже 8 января состоится премьера третьего сезона мультсериала «Магическая битва». Шоу продолжит историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении.

В третий сезон аниме войдёт 24 эпизода, которые будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Вторую половину сезона выпустят позже, в 2026 году.

Расписание выхода третьего сезона аниме «Магическая битва»

ЭпизодДата выхода
1-я серия8 января
2-я серия8 января
3-я серия15 января
4-я серия22 января
5-я серия29 января
6-я серия5 февраля
7-я серия12 февраля
8-я серия19 февраля
9-я серия26 февраля
10-я серия5 марта
11-я серия12 марта
12-я серия19 марта
13-я серия2026
14-я серия2026
15-я серия2026
16-я серия2026
17-я серия2026
18-я серия2026
19-я серия2026
20-я серия2026
21-я серия2026
22-я серия2026
23-я серия2026
24-я серия2026
