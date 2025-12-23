Уже 8 января состоится премьера третьего сезона мультсериала «Магическая битва». Шоу продолжит историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении.

В третий сезон аниме войдёт 24 эпизода, которые будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Вторую половину сезона выпустят позже, в 2026 году.

Расписание выхода третьего сезона аниме «Магическая битва»