Расписание выхода третьего сезона аниме «Магическая битва»
Уже 8 января состоится премьера третьего сезона мультсериала «Магическая битва». Шоу продолжит историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении.
В третий сезон аниме войдёт 24 эпизода, которые будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Вторую половину сезона выпустят позже, в 2026 году.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|8 января
|2-я серия
|8 января
|3-я серия
|15 января
|4-я серия
|22 января
|5-я серия
|29 января
|6-я серия
|5 февраля
|7-я серия
|12 февраля
|8-я серия
|19 февраля
|9-я серия
|26 февраля
|10-я серия
|5 марта
|11-я серия
|12 марта
|12-я серия
|19 марта
|13-я серия
|2026
|14-я серия
|2026
|15-я серия
|2026
|16-я серия
|2026
|17-я серия
|2026
|18-я серия
|2026
|19-я серия
|2026
|20-я серия
|2026
|21-я серия
|2026
|22-я серия
|2026
|23-я серия
|2026
|24-я серия
|2026
Комментарии