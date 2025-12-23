Приключенческий сериал «Три друга, клад и матрос Кошка» выйдет 1 января — трейлер

Премьера детского приключенческого сериала «Три друга, клад и матрос Кошка» состоится в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink 1 января 2026 года . За неделю до релиза создатели представили трейлер проекта.

Сюжет сериала расскажет о юных курсантах Нахимовского училища в Севастополе, которые мечтают найти легендарные сокровища времён Крымской войны. Однако у Пашки, Макса и Тимы будут серьёзные конкуренты в лице контрабандистов и чёрных археологов, которым тоже известно о таинственных богатствах. С другой стороны, ребятам будет помогать призрак легендарного матроса Петра Кошки.

