Романтический фильм «Драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном выйдет в России 16 апреля

Кинокомпания «Вольга» выпустит в российский проект новый фильм «Драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях. Романтическая лента выйдет в отечественных кинотеатрах 16 апреля 2026 года .

Пока же «Вольга» представила локализованный постер фильма.

Фото: Вольга

В центре сюжета «Драмы!» — пара, которая переживает кризис незадолго до свадьбы, когда неожиданные откровения разрушают представления одного из них о другом.

В актёрский состав также вошли Алана Хаим, Мамуду Ати и Хейли Гейтс. Режиссёром и сценаристом выступил Кристоффер Боргли, номинированный на «Золотой глобус» за «Героя наших снов» с Николасом Кейджем.