«Пока не переедут в Max». Депутат Госдумы Боярский — о блокировке «Телеграма» в России

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что «Телеграм» не будет заблокирован, пока все каналы не переедут в отечественный мессенджер Max.

Депутат указал, что в развитие каналов вложены силы и средства, поэтому моментальная блокировка «Телеграма» сейчас была бы неверным шагом.

В «Телеграме» есть огромное количество каналов с большой аудиторией, в том числе и зарубежных и нашей страны, которые освещают правильно нашу повестку. Конечно, в них вложены и силы, и средства.

Боярский также подчеркнул, что резко лишить пользователей привычных источников информации было бы неправильно.

«Мы будем бороться за наших пользователей»: WhatsApp — о замедлении сервиса в России
