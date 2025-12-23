Авторы Marvel Rivals подготовили масштабный план на 2026 год — будет больше новых режимов

Продюсер Marvel Games Дэнни Ку рассказал, что 2025 год был разминочным периодом в разработке Marvel Rivals — теперь команда игры составила большой план с масштабными идеями, который хочет реализовать в 2026-м.

Глава маркетинга NetEase Ячен Биан отметил, в следующем году в Marvel Rivals появится много новых режимов:

Именно поэтому в игре появились их прототипы в виде PvE и «18 на 18». Мы хотим предоставить игрокам больше вариантов различных игровых режимов, помимо базового, потому что ваш основной опыт может сильно отличаться. Сражение с зомби ощущается совсем иначе, чем сражения с другими людьми.