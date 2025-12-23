Скидки
Центробанк заявил, что не имеет отношения к подорожанию Clarity в Dota 2

В Банке России прокомментировала изменения стоимости внутриигровых предметов в Dota 2. Представители регулятора ответили на запрос пользователя в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях официального сообщества ЦБ РФ один из пользователей поинтересовался, будет ли ведомство обсуждать экономическую политику и ситуацию с выходом нового патча.

Наши решения по денежно-кредитной политике (ДКП) влияют на инфляцию в реальной жизни, но не в Dota 2.

Поводом для дискуссии стал выход обновления для Dota 2, которое затронуло экономику ранней стадии матча. Разработчики из Valve повысили стоимость восстановления маны Clarity с 50 до 60 золотых. Также изменения коснулись предмета Iron Branch, цена которого выросла с 50 до 55 монет. Эти правки напрямую влияют на закуп стартовых предметов, особенно для героев поддержки.

Глобальный патч 7.40 вышел в ночь с 15 на 16 декабря 2025 года. Апдейт привнёс в MOBA от Valve нового героя, а также ряд балансных правок.

Комментарии
