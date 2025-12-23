Скидки
Топ-10 лучших игр 2025 года на OpenCritic — первое место заняла Hades 2

Агрегатор отзывов OpenCritic подвёл итоги 2025 года и представил список игр с наивысшими оценками. Первое место в списке занял Hades 2, который получил 96 баллов из 100.

Топ-10 лучших игр 2025 года по версии OpenCritic:

  1. Hades II (95 баллов);
  2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition (94 балла);
  3. Clair Obscur: Expedition 33 (92 балла);
  4. The Séance of Blake Manor (91 балл);
  5. Donkey Kong Bananza (91 балл);
  6. Hollow Knight: Silksong (91 балл);
  7. Split Fiction (91 балл);
  8. Trails in the Sky 1st Chapter (90 баллов);
  9. Simogo Legacy Collection (90 баллов);
  10. Death Stranding 2: On the Beach (90 баллов).
