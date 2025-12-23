Топ-10 лучших игр 2025 года на OpenCritic — первое место заняла Hades 2
Агрегатор отзывов OpenCritic подвёл итоги 2025 года и представил список игр с наивысшими оценками. Первое место в списке занял Hades 2, который получил 96 баллов из 100.
Топ-10 лучших игр 2025 года по версии OpenCritic:
- Hades II (95 баллов);
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition (94 балла);
- Clair Obscur: Expedition 33 (92 балла);
- The Séance of Blake Manor (91 балл);
- Donkey Kong Bananza (91 балл);
- Hollow Knight: Silksong (91 балл);
- Split Fiction (91 балл);
- Trails in the Sky 1st Chapter (90 баллов);
- Simogo Legacy Collection (90 баллов);
- Death Stranding 2: On the Beach (90 баллов).
