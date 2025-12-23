Скидки
На Роскомнадзор подали в суд из-за отключения звонков в WhatsApp и «Телеграме»

На Роскомнадзор подали в суд из-за отключения звонков в WhatsApp и «Телеграме»
Группа россиян подала иск в Таганский районный суд Москвы. По их мнению, Роскомнадзор и Минцифры нарушили их конституционные права, ограничив звонки в мессенджерах WhatsApp и «Телеграм».

42 истца просят признать незаконными и необоснованными действия РКН. Они обращают внимание на то, что основными каналами для мошенников являются не мессенджеры, а звонки по мобильной связи и СМС, а при желании можно было использовать другие существующие способы защиты, не нарушающие права граждан.

Роскомнадзор сообщил об ограничении голосовых звонков в иностранных мессенджерах в середине августа. С тех пор пользователи не могут звонить друг другу в WhatsApp и «Телеграме».

