007: First Light про Джеймса Бонда перенесли на два месяца — игра выйдет 27 мая

Разработчики 007: First Light сообщили о решении перенести выход игры про Джеймса Бонда на два месяца. Теперь ожидается, что геймеры смогут опробовать проект только 27 мая 2026 года.

Как сообщают создатели из студии IO Interactive, базово проект уже готов, но им не хватает времени на полировку игры — в эти два месяца они хотят довести отдельные элементы до нужного уровня.

Оригинальная игра по «Джеймсу Бонду» от разработчиков Hitman выйдет на ПК и консолях. В тайтле Бонд — новичок в британской разведке MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом.