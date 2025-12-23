Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

007: First Light про Джеймса Бонда перенесли на два месяца — игра выйдет 27 мая

007: First Light про Джеймса Бонда перенесли на два месяца — игра выйдет 27 мая
Комментарии

Разработчики 007: First Light сообщили о решении перенести выход игры про Джеймса Бонда на два месяца. Теперь ожидается, что геймеры смогут опробовать проект только 27 мая 2026 года.

Как сообщают создатели из студии IO Interactive, базово проект уже готов, но им не хватает времени на полировку игры — в эти два месяца они хотят довести отдельные элементы до нужного уровня.

Оригинальная игра по «Джеймсу Бонду» от разработчиков Hitman выйдет на ПК и консолях. В тайтле Бонд — новичок в британской разведке MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом.

Материалы по теме
Разработчики 007: First Light рассказали, чем игра про Бонда будет похожа на Hitman
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android