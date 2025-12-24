Появился новый превью-ролик третьего сезона мультсериала «Первобытный»
Поделиться
Adult Swim поделилась свежим превью-роликом третьего сезона мультсериала «Первобытный». В нём показали парочку свежих кадров из грядущего продолжения.
Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.
«Первобытный» — анимационный сериал, первый сезон которого вышел в 2019 году, а продолжение выпустили в 2022-м. Проект получил высокие оценки критиков и зрителей.
Мультсериал повествует о первобытном человеке, который обнаруживает, что его семью растерзали дикие динозавры. После этого он встречает на своём пути самку тираннозавра и решает убить её, но видит, что она защищает своих детёнышей. С этого момента человек и зверь начинают путешествовать вместе.
Комментарии
- 24 декабря 2025
-
08:16
-
07:51
-
07:11
-
06:58
- 23 декабря 2025
-
20:53
-
20:23
-
19:54
-
19:36
-
19:15
-
18:38
-
18:00
-
17:21
-
17:06
-
16:50
-
16:30
-
16:12
-
16:10
-
15:45
-
15:13
-
15:05
-
14:50
-
14:28
-
14:15
-
14:10
-
13:52
-
13:38
-
13:29
-
13:17
-
13:12
-
13:05
-
12:44
-
11:43
-
11:18
-
10:48
-
10:30