Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Всё к этому шло». Братья Руссо о возвращении Капитана Америка в «Мстителях: Судный день»

«Всё к этому шло». Братья Руссо о возвращении Капитана Америка в «Мстителях: Судный день»
Комментарии

Вчера вышел первый тизер «Мстителей: Судный день», который посвятили Стиву Роджерсу и его спокойной жизни с Пегги Картер.

По словам режиссёров картины братьев Руссо, Капитан Америка — это герой, который изменил жизни многих людей. По большей части именно с истории Стива Роджерса (если судить по хронологии) началась вся эта монументальная сюжетная ветка.

Персонаж, который изменил наши жизни. История, которая свела нас всех здесь. Всё к этому шло…

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android