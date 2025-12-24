Скидки
Эксперт назвал самую защищённую интернет-платформу для россиян

Президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская рассказала россиянам, какая платформа в России считается самой защищённой от мошенников.

По словам эксперта, такой платформой точно можно назвать «Госуслуги», поскольку в ней личные данные защищены лучше, чем где-либо ещё.

Госуслуги — это единая платформа, и как таковые данные оттуда вытащить сложно. Но у разных ведомств есть доступ к разным разделам, и у них есть возможность получить там данные о конкретном человеке.

Однако, по словам Касперской, даже усиленная защита и строгий вход в сервисы не спасают от мошенников окончательно.

