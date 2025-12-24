«Кей-поп-охотницы на демонов» собрали 500 млн просмотров во всём мире
Netflix объявил, что суммарное количество просмотров анимационного фильма «Кей-поп-охотницы на демонов» составило 500 млн.
Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел 20 июня на стриминговом сервисе Netflix. Сюжет ленты повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив.
«Кей-поп-охотницы на демонов» получат вторую часть, но выпустят её лишь в 2029 году. «Кей-поп-охотницы на демонов» в августе стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix.
