Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Кей-поп-охотницы на демонов» собрали 500 млн просмотров во всём мире

«Кей-поп-охотницы на демонов» собрали 500 млн просмотров во всём мире
Комментарии

Netflix объявил, что суммарное количество просмотров анимационного фильма «Кей-поп-охотницы на демонов» составило 500 млн.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел 20 июня на стриминговом сервисе Netflix. Сюжет ленты повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив.

«Кей-поп-охотницы на демонов» получат вторую часть, но выпустят её лишь в 2029 году. «Кей-поп-охотницы на демонов» в августе стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android