Выпустили новый локализованный постер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Появился свежий локализованный постер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», на котором изображён жуткий Пирамидоголовый.

Постер фильма на русском языке

Фото: Konami

Сюжетно игра адаптирует игру Silent Hill 2. В центре истории Джеймс Сандерленд, который отправляется в Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри.

Главные роли в картине сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). Режиссёром выступил Кристоф Ган — автор культового фильма «Сайлент Хилл». Лента по мотивам знаменитой видеоигры официально выйдет в кинотеатрах России уже 22 января 2026 года.

