Первый сезон сериала «Из многих» завершился — вышли все серии
Сегодня вышла девятая и последняя серия первого сезона сериала «Из многих». Теперь можно посмотреть первый сезон целиком.
Сюжет сериала рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы.
Над продолжением шоу уже работают — пишут сценарий второго сезона. Главную роль исполнила Рэй Сихорн, а создателем проекта выступил Винс Гиллиган, автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».
