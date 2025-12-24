Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кейт Хадсон предлагали сыграть Мэри Джейн в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми

Кейт Хадсон предлагали сыграть Мэри Джейн в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми
Комментарии

Актриса Кейт Хадсон рассказала, что ей предлагали сыграть Мэри Джейн, девушку Питера Паркера, в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми.

Хадсон отказалась из-за участия в другом проекте, и роль Эм-Джей исполнила Кирстен Данст. Жалеет ли Кейт? Вряд ли, но иногда думает, как сложилась бы её судьба при согласии сняться в картине.

Это одна из тех ситуаций, когда я оглядываюсь назад и думаю: «Было бы здорово сняться в «Человеке-пауке». Но в то же время я снялась в фильме «Четыре пера», где познакомилась с Хитом Леджером, который стал моим хорошим другом, и получила опыт, которого у меня никогда бы не было.

Она также рассказала, что отклоняла предложения о съёмках в фильмах, где ей предстояло играть вместе с матерью, актрисой Голди Хоун.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android