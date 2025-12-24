Кейт Хадсон предлагали сыграть Мэри Джейн в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми

Актриса Кейт Хадсон рассказала, что ей предлагали сыграть Мэри Джейн, девушку Питера Паркера, в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми.

Хадсон отказалась из-за участия в другом проекте, и роль Эм-Джей исполнила Кирстен Данст. Жалеет ли Кейт? Вряд ли, но иногда думает, как сложилась бы её судьба при согласии сняться в картине.

Это одна из тех ситуаций, когда я оглядываюсь назад и думаю: «Было бы здорово сняться в «Человеке-пауке». Но в то же время я снялась в фильме «Четыре пера», где познакомилась с Хитом Леджером, который стал моим хорошим другом, и получила опыт, которого у меня никогда бы не было.

Она также рассказала, что отклоняла предложения о съёмках в фильмах, где ей предстояло играть вместе с матерью, актрисой Голди Хоун.