Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эксперт рассказал, как понять, что ноутбуку необходимо обслуживание

Эксперт рассказал, как понять, что ноутбуку необходимо обслуживание
Комментарии

Менеджер по бренд-коммуникациям российского производителя компьютерной техники iRU Артём Пищулин рассказал изданию «Газета.Ru», как понять, что ноутбук нуждается в обслуживании — чистке или ремонте.

По словам специалиста, в первую очередь стоит обратить внимание на громкую и беспрерывную работу вентилятора. В частности, когда устройство используется в кровати или на диване, лежит на подушке или одеяле, оно активно всасывает пыль и крошки, которые забивают вентиляционные отверстия.

Из-за этого повышается температура процессора и видеочипа, что ведёт к зависанию и постепенному разрушению пайки.

По словам Пищулина, чтобы избежать перегрева, стоит использовать ноутбук на жёсткой поверхности и не ставить его вплотную к стене или в закрытой нише.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android