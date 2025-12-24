Вышел второй эпизод второго сезона сериала «Фоллаут»

24 декабря состоялась премьера второго эпизода второго сезона сериала «Фоллаут». Шоу по мотивам культовой серии видеоигр Fallout продолжает выходить в онлайн-кинотеатре Amazon Prime.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video Canada. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет проекта рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение привело героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

Всего во второй сезон шоу войдёт восемь серий — следующий эпизод выйдет во вторник, 30 декабря.