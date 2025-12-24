Джеймс Кэмерон готов использовать ИИ для ускорения создания «Аватара 4» и «Аватара 5»

18 декабря состоялась премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» — третьей части фантастической саги Джеймса Кэмерона. Лента вышла в прокат спустя 16 лет после релиза оригинальной ленты и три года после «Пути воды».

В планах у Кэмерона выпустить ещё два продолжения, которые запланированы на 2029 и 2031 годы. При этом постановщик уже раздумывает над использованием ИИ для ускорения процессов — он не хочет потратить на грядущие фильмы остаток своей жизни.

Я не хочу тратить ещё восемь лет на два фильма по «Аватару». Мне уже 71 год, поэтому я хочу понять, как сделать их быстрее и дешевле. Сможет ли мне помочь в этом генеративный ИИ? Возможно… Мы придерживаемся этических границ: никогда не заменяя актёров, никогда не заменяя художников, никогда не заменяя меня как режиссёра или сценаристов. Крупные компании, которые продвигают ИИ, просто заинтересованы в самой бизнес-модели. Медицинские диагнозы, весёлые картинки и видео, которыми можно поделиться с друзьями. Что-то в этом роде. Это не профессиональный инструмент для развлечений. Нам придётся его создать.

У «Аватара 4» и «Аватара 5» пока нет деталей. Известно лишь, что события четвёртой части развернутся на Земле будущего, а пятый фильм должен стать большим финалом франшизы.