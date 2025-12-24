Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Кэмерон готов использовать ИИ для ускорения создания «Аватара 4» и «Аватара 5»

Джеймс Кэмерон готов использовать ИИ для ускорения создания «Аватара 4» и «Аватара 5»
Комментарии

18 декабря состоялась премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» — третьей части фантастической саги Джеймса Кэмерона. Лента вышла в прокат спустя 16 лет после релиза оригинальной ленты и три года после «Пути воды».

В планах у Кэмерона выпустить ещё два продолжения, которые запланированы на 2029 и 2031 годы. При этом постановщик уже раздумывает над использованием ИИ для ускорения процессов — он не хочет потратить на грядущие фильмы остаток своей жизни.

Я не хочу тратить ещё восемь лет на два фильма по «Аватару». Мне уже 71 год, поэтому я хочу понять, как сделать их быстрее и дешевле. Сможет ли мне помочь в этом генеративный ИИ? Возможно… Мы придерживаемся этических границ: никогда не заменяя актёров, никогда не заменяя художников, никогда не заменяя меня как режиссёра или сценаристов. Крупные компании, которые продвигают ИИ, просто заинтересованы в самой бизнес-модели. Медицинские диагнозы, весёлые картинки и видео, которыми можно поделиться с друзьями. Что-то в этом роде. Это не профессиональный инструмент для развлечений. Нам придётся его создать.

У «Аватара 4» и «Аватара 5» пока нет деталей. Известно лишь, что события четвёртой части развернутся на Земле будущего, а пятый фильм должен стать большим финалом франшизы.

Материалы по теме
Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android