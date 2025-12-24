Маккенна Грейс снялась в «Пяти ночах с Фредди 2» и исполнила свою мечту
Поделиться
Актриса Маккенна Грейс, известная по новым «Охотникам за привидениями» и другим проектам, рассказала, что воплотила свою мечту в жизнь, когда снялась в «Пяти ночах с Фредди 2».
Грейс давно фанатела от франшизы Five Night's at Freddy's и мечтала когда-нибудь поработать с ней в сфере кино. Это удалось сделать, когда актрису утвердили на роль в картине, хоть и не на особо большую.
На протяжении всей моей карьеры Five Nights at Freddyʼs была путеводной звездой, я мечтала попасть в эту франшизу.
Актриса отметила странное ощущение, что её стали узнавать на улицах, говоря именно про «Пять ночей с Фредди 2», о чём Грейс и мечтать не могла пару лет назад.
Комментарии
- 24 декабря 2025
-
12:59
-
12:57
-
12:38
-
12:24
-
11:34
-
10:43
-
09:57
-
09:01
-
08:16
-
07:51
-
07:11
-
06:58
- 23 декабря 2025
-
20:53
-
20:23
-
19:54
-
19:36
-
19:15
-
18:38
-
18:00
-
17:21
-
17:06
-
16:50
-
16:30
-
16:12
-
16:10
-
15:45
-
15:13
-
15:05
-
14:50
-
14:28
-
14:16
-
14:15
-
14:10
-
13:52
-
13:38