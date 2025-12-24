Скидки
Маккенна Грейс снялась в «Пяти ночах с Фредди 2» и исполнила свою мечту

Маккенна Грейс снялась в «Пяти ночах с Фредди 2» и исполнила свою мечту
Актриса Маккенна Грейс, известная по новым «Охотникам за привидениями» и другим проектам, рассказала, что воплотила свою мечту в жизнь, когда снялась в «Пяти ночах с Фредди 2».

Грейс давно фанатела от франшизы Five Night's at Freddy's и мечтала когда-нибудь поработать с ней в сфере кино. Это удалось сделать, когда актрису утвердили на роль в картине, хоть и не на особо большую.

На протяжении всей моей карьеры Five Nights at Freddyʼs была путеводной звездой, я мечтала попасть в эту франшизу.

Актриса отметила странное ощущение, что её стали узнавать на улицах, говоря именно про «Пять ночей с Фредди 2», о чём Грейс и мечтать не могла пару лет назад.

