Вышел трейлер фильма ужасов «Пункт назначения: Новый аттракцион» — в России с 1 января

Кинокомпания «Кинологистика» представила дебютный трейлер фильма ужасов «Пункт назначения: Новый аттракцион» (Traction Park Massacre). Хоррор выйдет в российский прокат уже 1 января 2026 года.

Видео доступно во VK-группе Новинки кино. Права на видео принадлежат «Кинологистике».

«Пункт назначения: Новый аттракцион» никак не связан с одноимённой хоррор-франшизой. Сюжет ленты расскажет историю весёлой компании, которая отправляется на поиски заброшенного парка развлечений. С ним связана жуткая история – 15 лет назад он был закрыт из-за постоянных проблем с аттракционами: они калечили и даже убивали своих посетителей.

Главные роли в проекте исполнили Шила Болл («Здесь живёт зло»), Сэр Броди («Снегопад») и Кристиан Брунетти («Король Талсы»). Режиссёрами выступили Дуглас Димонда и Адам Дубин.