Вышел тизер фильма «Смешарики: Сквозь вселенные» — премьера 6 августа 2026 года

Комментарии

Киностудия «Петербург» опубликовала первый тизер фильма «Смешарики: Сквозь вселенные». Большая картина с живыми актёрами и одновременно анимационными героями выйдет в кинотеатрах России уже 6 августа 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале TVSmeshariki. Права на видео принадлежат «Петербург».

Действие новых «Смешариков» развернётся в двух параллельных мирах: в будущем, которое реализовано в формате с реальными актёрами, и в анимационном мире самих Смешариков. По сюжету Крош и Ёжик находят необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда герои осознают, что это совсем не игра.

Главные роли в ленте сыграют юные актёры, а также Людмила Артемьева, Александр Лыков, Ян Цапник и Николай Добрынин. Режиссёром выступит Андрей Мармонтов.

Комментарии
