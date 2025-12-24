Расписание выхода сериала «Три друга, клад и матрос Кошка»
Уже 1 января состоится премьера сериала «Три друга, клад и матрос Кошка». Сюжет расскажет о юных курсантах Нахимовского училища в Севастополе, которые мечтают найти легендарные сокровища времён Крымской войны. Однако у Пашки, Макса и Тимы будут серьёзные конкуренты в лице контрабандистов и чёрных археологов, которым тоже известно о таинственных богатствах. С другой стороны, ребятам будет помогать призрак легендарного матроса Петра Кошки.
В первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов — их выпустят на новогодних праздниках в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink. Финал состоится 11 января.
Расписание выхода сериала «Три друга, клад и матрос Кошка»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 января
|2-я серия
|1 января
|3-я серия
|2 января
|4-я серия
|3 января
|5-я серия
|4 января
|6-я серия
|5 января
|7-я серия
|6 января
|8-я серия
|7 января
|9-я серия
|8 января
|10-я серия
|9 января
|11-я серия
|10 января
|12-я серия
|11 января
