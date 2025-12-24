Скидки
Сериал Три друга, клад и матрос Кошка (2026) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Три друга, клад и матрос Кошка»
Уже 1 января состоится премьера сериала «Три друга, клад и матрос Кошка». Сюжет расскажет о юных курсантах Нахимовского училища в Севастополе, которые мечтают найти легендарные сокровища времён Крымской войны. Однако у Пашки, Макса и Тимы будут серьёзные конкуренты в лице контрабандистов и чёрных археологов, которым тоже известно о таинственных богатствах. С другой стороны, ребятам будет помогать призрак легендарного матроса Петра Кошки.

В первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов — их выпустят на новогодних праздниках в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink. Финал состоится 11 января.

Расписание выхода сериала «Три друга, клад и матрос Кошка»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 января
2-я серия1 января
3-я серия2 января
4-я серия3 января
5-я серия4 января
6-я серия5 января
7-я серия6 января
8-я серия7 января
9-я серия8 января
10-я серия9 января
11-я серия10 января
12-я серия11 января
