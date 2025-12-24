Уже 1 января состоится премьера сериала «Три друга, клад и матрос Кошка». Сюжет расскажет о юных курсантах Нахимовского училища в Севастополе, которые мечтают найти легендарные сокровища времён Крымской войны. Однако у Пашки, Макса и Тимы будут серьёзные конкуренты в лице контрабандистов и чёрных археологов, которым тоже известно о таинственных богатствах. С другой стороны, ребятам будет помогать призрак легендарного матроса Петра Кошки.

В первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов — их выпустят на новогодних праздниках в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink. Финал состоится 11 января.

Расписание выхода сериала «Три друга, клад и матрос Кошка»