Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Патч 7.40b в Дота 2 (Dota 2) от 24 декабря — что изменилось, кого усилили и ослабили

В Dota 2 вышел балансный патч 7.40b
Комментарии

Ночью 24 декабря компания Valve выпустила обновление 7.40b для Dota 2. Патч содержит правки баланса игры, внесённые спустя неделю после выхода крупного апдейта 7.40.

Так, в свежем апдейте разработчики внесли правки в таланты многих героев «Доты», ослабив в том числе Abaddon и Axe. Усиления же получили Batrider, BeastMaster, Clinkz, Death Prophet и многие другие персонажи, включая новичка Largo.

Интересно, что изменения коснулись и Pudge, которого «не трогали» в патче 7.40 — ему увеличили стоимость применения Хука и ослабили аспект с получением силы за применение ультимативной способности. Заметно переработали и Pangolier — ему усилили почти все способности.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Dota 2 или в клиенте игры.

Материалы по теме
Герой Largo преодолел отметку в 2 млн матчей в Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android