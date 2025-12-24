В Dota 2 вышел балансный патч 7.40b

Ночью 24 декабря компания Valve выпустила обновление 7.40b для Dota 2. Патч содержит правки баланса игры, внесённые спустя неделю после выхода крупного апдейта 7.40.

Так, в свежем апдейте разработчики внесли правки в таланты многих героев «Доты», ослабив в том числе Abaddon и Axe. Усиления же получили Batrider, BeastMaster, Clinkz, Death Prophet и многие другие персонажи, включая новичка Largo.

Интересно, что изменения коснулись и Pudge, которого «не трогали» в патче 7.40 — ему увеличили стоимость применения Хука и ослабили аспект с получением силы за применение ультимативной способности. Заметно переработали и Pangolier — ему усилили почти все способности.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Dota 2 или в клиенте игры.