В России взлетели продажи «серых» iPhone
Издание «Известия» сообщило, что за 2025 год в РФ выросли нелегальные продажи iPhone. По данным источников СМИ, примерно две трети смартфонов от Apple поступили в Россию с нарушением налогового и таможенного законодательства — это около 70% всех поставляемых устройств.

В «Известиях» отметили, что до 2022 года, когда компания Apple ещё осуществляла деятельность на территории страны, количество «серых» поставок не превышало 10%. Уже в 2023 году доля нелегальных iPhone увеличилась до 40%, а в 2024 году — до 50%.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин добавил, что при покупке нелегального смартфона отсутствует гарантия и его никто не заменит в случае неисправности. Кроме того, вместо нового устройства пользователю могут продать восстановленный iPhone.

