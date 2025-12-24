Скидки
Второй сезон «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном выйдет в России в январе

Второй сезон «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном выйдет в России в январе
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» объявил о выходе второго сезона сериала «Ночной администратор» в России. Шпионское шоу с Томом Хиддлстоном покажут официально на российском стриминге в январе, точную дату премьеры назовут чуть позже. Официальный старт продолжения шоу запланирован на 11 января на BBC и Amazon Prime.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Шоу рассказывает о бывшем британском солдате Джонатане Пайне, которого нанимают для слежки за торговцем оружием. События второго сезона развернутся спустя восемь лет после финала первого в Колумбии — спокойная жизнь главного героя обрывается после встречи со своим бывшим врагом. Главные роли в сериале исполняют Том Хиддлстон (Локи в фильмах Marvel) и Хью Лори («Доктор Хаус»).

Первый сезон «Ночного администратора» вышел в 2016 году. Шоу завоевало «Эмми» в номинации «Лучший режиссёр», а также три статуэтки на «Золотом глобусе» за лучшего актёра в сериале (Том Хиддлстон), лучшего актёра второго плана в сериале (Хью Лори) и лучшую актрису второго плана в сериале (Оливия Колман).

Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
