«Мстители: Судный день» выйдут в СНГ под названием «Мстители: Доктор Дум»

Дистрибьютор Ascar Cinema представил русскоязычный тизер пятой части супергеройской серии фильмов «Мстители». В ролике продемонстрировали локализованное название картины — «Мстители: Доктор Дум».

Видео доступно на YouTube-канале «что в кино». Права на видео принадлежат Marvel.

На английском языке лента называется Avengers: Doomsday («Мстители: Судный день»). Судя по всему, локализаторы решили выбрать такой подзаголовок, чтобы привлечь внимание к главному злодею фильма — Доктору Думу. Антагониста сыграл звезда киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший.

Премьера фильма «Мстители: Доктор Дум» состоится 18 декабря 2026 года. Картина расскажет, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом. Авторы выпустили первый тизер-трейлер ленты, где анонсировали возвращение Стива Роджерса, которого вновь сыграет Крис Эванс.