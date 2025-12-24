«Я потерял интерес». Бустер объяснил закрытие состава GUN5 по CS 2

Стример и владелец GUN5 Вячеслав Buster Леонтьев подробно прокомментировал решение приостановить деятельность команды по CS 2. По его словам, ключевую роль сыграла не только финансовая сторона, но и утрата личного интереса к проекту как к контентной единице:

Мы распустили состав по CS 2. Очень классный был опыт, но надо двигаться дальше. Отчасти это связанно с бюджетированием команды, но в большей степени с тем, что я потерял интерес. А содержать команду — удовольствие недешёвое.

22 декабря GUN5 официально объявила о паузе в работе, выставив всех игроков на трансфер. Уже на следующий день Бустер представил шуточный состав с участием chopper, FL4MUS и других известных игроков.

Шуточный состав GUN5 Фото: GUN5 x BUSTER

GUN5 была основана в сентябре 2023 года, выиграла несколько локальных турниров, заработала около $ 150 тыс. призовых и помогла ряду игроков перейти в топ-организации — HEROIC и PARIVISION.