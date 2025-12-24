Скидки
Evelone — один из главных претендентов на звание «Стример 2025 года» по версии HLTV

Evelone — один из главных претендентов на звание «Стример 2025 года» по версии HLTV
Комментарии

Киберспортивный портал HLTV представил финальную тройку номинантов на премию «Стример 2025 года» в рамках HLTV Awards 2025. В список лучших вошли:

  • Вадим Evelone Козаков
  • Эрик fl0m Флом
  • Марк ohnePixel Циммерманн.
Стример года

Стример года

Фото: HLTV

Финальное голосование стартовало 24 декабря и продлится до 31 декабря, по его итогам будут определены победители во всех категориях.

При формировании шорт-листа HLTV работал совместно с аналитической компанией Stream Hatchet. Отбор стримеров по Counter-Strike основывался на совокупности ключевых показателей: продолжительности эфиров, общем времени просмотра, среднем и пиковом онлайне.

Также объявили финалистов в номинациях: «Ведущий года», «Контентмейкер года», «Турнир года» и «Скин года».

Церемония вручения HLTV Awards 2025 состоится 10 января 2026 года в Белграде. Мероприятие пройдёт в концертном комплексе Sava Centar, который вмещает до четырёх тысяч зрителей.

