Evelone — один из главных претендентов на звание «Стример 2025 года» по версии HLTV

Киберспортивный портал HLTV представил финальную тройку номинантов на премию «Стример 2025 года» в рамках HLTV Awards 2025. В список лучших вошли:

Вадим Evelone Козаков

Эрик fl0m Флом

Марк ohnePixel Циммерманн.

Стример года Фото: HLTV

Финальное голосование стартовало 24 декабря и продлится до 31 декабря, по его итогам будут определены победители во всех категориях.

При формировании шорт-листа HLTV работал совместно с аналитической компанией Stream Hatchet. Отбор стримеров по Counter-Strike основывался на совокупности ключевых показателей: продолжительности эфиров, общем времени просмотра, среднем и пиковом онлайне.

Также объявили финалистов в номинациях: «Ведущий года», «Контентмейкер года», «Турнир года» и «Скин года».

Церемония вручения HLTV Awards 2025 состоится 10 января 2026 года в Белграде. Мероприятие пройдёт в концертном комплексе Sava Centar, который вмещает до четырёх тысяч зрителей.