Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сергий против нечисти, 4 сезон (2026): дата выхода, где смотреть в хорошем качестве, трейлер

Четвёртый сезон сериала «Сергий против нечисти» стартует 5 января — трейлер
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Kion раскрыл дату выхода четвёртого сезона сериала «Сергий против нечисти». Продолжение шоу стартует 5 января. Авторы также представили большой трейлер проекта.

Видео доступно во VK-группе КИОН. Права на видео принадлежат Kion.

Четвёртый сезон фэнтезийного сериала расскажет, как капитан полиции Катя Земцова находит зацепку в старом расследовании о пропаже своих родителей, ради поиска которых она 20 лет назад пошла работать в органы. Чтобы разыскать родителей, Катя с Сергием отправятся в Казань, где они встречают местного охотника за нечистью.

Главные роли вновь сыграли Роман Маякин («Триггер»), Лукерья Ильяшенко («Сладкая жизнь») и Ирина Розанова («Крепость Бадабер»). Режиссёром проекта выступил автор первых двух сезонов «Сергия против нечисти» Кирилл Кузин.

О другом популярном сериале:
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android