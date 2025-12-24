Четвёртый сезон сериала «Сергий против нечисти» стартует 5 января — трейлер

Онлайн-кинотеатр Kion раскрыл дату выхода четвёртого сезона сериала «Сергий против нечисти». Продолжение шоу стартует 5 января. Авторы также представили большой трейлер проекта.

Видео доступно во VK-группе КИОН. Права на видео принадлежат Kion.

Четвёртый сезон фэнтезийного сериала расскажет, как капитан полиции Катя Земцова находит зацепку в старом расследовании о пропаже своих родителей, ради поиска которых она 20 лет назад пошла работать в органы. Чтобы разыскать родителей, Катя с Сергием отправятся в Казань, где они встречают местного охотника за нечистью.

Главные роли вновь сыграли Роман Маякин («Триггер»), Лукерья Ильяшенко («Сладкая жизнь») и Ирина Розанова («Крепость Бадабер»). Режиссёром проекта выступил автор первых двух сезонов «Сергия против нечисти» Кирилл Кузин.