Россияне скучают по кнопочным телефонам Nokia и Motorola — исследование

Компания UNISIMKA провела исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к классическим кнопочным телефонам. В опросе приняли участие 100 человек.

Больше половины опрошенных (58%) заявили, что обрадовались бы кнопочному телефону в качестве подарка на Новый год. При этом 14% приняли бы такой презент за розыгрыш, а 10% испытали бы разочарование. Среди россиян 6% отметили, что классический гаджет как подарок вызвал бы у них обиду, а 7% пересмотрели бы свои связи с дарителем.

Исследование также показало, как россияне относятся к конкретным моделям кнопочных телефонов. Так, 33% респондентов обрадовались бы получению в подарок гаджетов Nokia 3310 или Motorola e398. Опрошенные считают данные устройства надёжными и автономными. Россияне также обрадовались бы самому первому iPhone 2007 года — его отметили 23% респондентов. Кроме того, 20% опрошенных предпочитают раскладной телефон Motorola RAZR V3.

Россияне рассказали, как использовали бы классические телефоны в повседневной жизни. Среди опрошенных 36% носили бы кнопочное устройство с собой в качестве второго телефона. Каждый четвёртый респондент воспринимает подобный гаджет как предмет ностальгии, а каждый пятый — как инструмент для анонимности.