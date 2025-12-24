OverDrive оценил текущую ситуацию на трансферном рынке CS 2

Инсайдер и аналитик Алексей OverDrive Бирюков оценил текущее состояние трансферного рынка в Counter-Strike. По его словам, громких переходов этой зимой ждать не стоит:

Все идёт к тому, что будет очень скучное трансферное окно. Все переговорные активности заглохли. Поэтому уже точно можно сказать, что самым громким шафлом зимы были замены в Spirit!

Ранее российская Team Spirit объявила о серьёзных изменениях в составе:

Леонид Chopper Вишняков и Иван Zweih Гогин были переведены на скамейку запасных. Их места в основе заняли Мирослав Zont1x Плахотя и Борис Magixx Воробьёв.

При этом Magixx стал новым капитаном коллектива, а Zont1x вернулся в активный ростер спустя четыре месяца инактива. Пока большинство команд предпочитает выжидательную позицию, именно перестановки в Spirit выглядят главным и, возможно, единственным громким событием зимнего трансферного окна.