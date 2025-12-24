Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стало известно, сколько раз Yatoro уничтожал всю команду соперника в официальных матчах

Стало известно, сколько раз Yatoro уничтожал всю команду соперника в официальных матчах
Комментарии

Стали известны подробные индивидуальные показатели керри Team Spirit по Dota 2 Ильи Yatoro Мулярчука за 2025 год. По данным, опубликованным в социальных сетях, за календарный год игрок оформил девять Rampage в официальных матчах.

Подсчёт Rampage

Подсчёт Rampage

Фото: Team Spirit

Чаще всего Yatoro удавалось совершать серию из пяти убийств, выступая на Gyrocopter — на этом герое он сделал Rampage три раза. Ещё дважды керри Spirit достигал максимального показателя на Weaver. По одному Rampage Мулярчук оформил, играя на Dragon Knight, Sven, Shadow Fiend и Troll Warlord.

Такая статистика подчёркивает универсальность Yatoro и его способность влиять на исход матчей на самых разных персонажах.

Evelone — один из главных претендентов на звание «Стример 2025 года»
Evelone — один из главных претендентов на звание «Стример 2025 года» по версии HLTV
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android