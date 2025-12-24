Стало известно, сколько раз Yatoro уничтожал всю команду соперника в официальных матчах

Стали известны подробные индивидуальные показатели керри Team Spirit по Dota 2 Ильи Yatoro Мулярчука за 2025 год. По данным, опубликованным в социальных сетях, за календарный год игрок оформил девять Rampage в официальных матчах.

Подсчёт Rampage Фото: Team Spirit

Чаще всего Yatoro удавалось совершать серию из пяти убийств, выступая на Gyrocopter — на этом герое он сделал Rampage три раза. Ещё дважды керри Spirit достигал максимального показателя на Weaver. По одному Rampage Мулярчук оформил, играя на Dragon Knight, Sven, Shadow Fiend и Troll Warlord.

Такая статистика подчёркивает универсальность Yatoro и его способность влиять на исход матчей на самых разных персонажах.